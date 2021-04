L’evento Apple Spring Loaded si è rivelato molto interessante considerando la quantità di nuovi device presentati dall’azienda di Cupertino. Dopo i nuovi iPad Pro ripensanti nell’hardware e la nuova colorazione per iPhone 12 e iPhone 12 mini,ecco arrivare anche tante novità per la famiglia iMac.

Apple ha deciso di introdurre anche su iMac il SoC proprietario M1 dopo il debutto sui MacBook. Grazie all’architettura ARM, il processore è in grado di sprigionare performance di assoluto livello come hanno ampiamente dimostrato i test sui laptop.

Tuttavia, il processore non è l’unica novità per la nuova generazione di iMac. Apple ha lavorato sodo per rivoluzionare il design e i risultati si notano immediatamente. L’azienda della Mela ha voluto creare una continuità tra i prodotti desktop e quelli mobile, tanto che sui PC si notano convergenze con la linea di iPhone 12 e di iPad Pro.