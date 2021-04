Gli ultimi giorni hanno visto il valore dei Bitcoin salire e scendere molto velocemente. La criptovaluta è molto soggetta alle variazioni di mercato e alle speculazioni, quindi non c’è da sorprendersi di queste fluttuazioni.

Il motivo principale è legato alla volontà di investire nei Bitcoin e provare a guadagnare qualcosa dai continui rialzi. Tuttavia, anche i truffatori sono consapevoli del valore della moneta virtuale e provano ad ingannare gli utenti.

Il modo principale per riuscirci è creare email di phishing in cui si informano i malcapitati di un versamento in Bitcoin fermo sul proprio conto. Ricevere un messaggio in cui si legge che il proprio conto ora può vantare oltre 40 mila euro è certamente interessante, ma anche estremamente pericoloso.

I Bitcoin sono sempre al centro di nuove truffe

Infatti, gli hacker inviano queste email per spingere gli utenti ad aprire i link presenti nel messaggio. I collegamenti riportano a finte pagine di accesso a vari servizi e account. Gli utenti sono invitati ad effettuare l’accesso per sbloccare il conto ma ovviamente non esiste nessun conto e nessun versamento.

Gli utenti inseriscono i propri dati personali come password, numeri di conto e di carta di credito che finiscono nelle mani dei truffatori. Questi poi possono procedere a svuotare i conti reali dei malcapitati, completando così la truffa.

Per evitare di cadere in trappola, di seguito riportiamo uno dei messaggi ricevuto da un nostro lettore. In questo caso è facile riconoscere la truffa in quanto il testo presenta molti errori. Tuttavia, quasi tutti i tentativi di phishing si presentano nello stesso modo, quindi prestate sempre attenzione a messaggi simili a questo:

“Ricevuto € 41.670,99 per suo conto(Bitcoin)

IL PRIMO PAGAMENTO È PRONTO PER LA TUA CONFERMA

Bedankt per la tua partecipazione al nostro programma Bitcoin. Ti informiamo che il tuo Bonus Bitcoin è ora disponibile e pronto per essere ritirato.

L’account scade: 48 ore