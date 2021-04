Iliad ha dimostrato ancora un volta tutta la sua convenienza nel campo delle tariffe low cost per la telefonia mobile con il lancio della ricaricabile Flash 100. Questa promozione speciale prevede un costo mensile pari a 9,99 euro: gli utenti potranno beneficiare di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso chiunque e 100 Giga per la connessione internet.

Iliad, utenti molto sfavoriti: è ancora stop alla modifica della ricaricabile

In linea con le precedenti iniziative di Iliad, la Flash 100 ha previsto delle condizioni vincolanti per la sua attivazione. Questa ricaricabile, ad esempio, potrà essere scelta solo ed esclusivamente dai nuovi clienti e non da quella fascia di pubblico molto ampia dei già abbonati Iliad che desiderano modificare la tariffa.

Continua, infatti, ad essere presente un’anomalia contrattuale di Iliad sul quale si sono concentrati molti utenti proprio nelle ultime settimane. A differenza di altri operatori sul territorio italiano, il gestore francese prevede una corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la relativa tariffa ricaricabile associata.

Una simile condizione va a tutto svantaggio di quei clienti che nei precedenti mesi hanno attivato le promozioni Giga 50 o Giga 40: questa fascia di pubblico molto estesa oggi non ha la possibilità di sottoscrivere la più vantaggiosa Flash 100 senza complicate procedure.

Per attivare la Flash 100 gli utenti di Iliad devono passare proprio per una procedura molto complessa, che prevede in primis l’attivazione di una nuova rete con un conseguente e inedito numero di telefono. L’attivazione può essere richiesta sia online che in uno store ufficiale