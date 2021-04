Dopo 24 anni dalla sua prima uscita Grand Theft Auto mantiene popolarità e successo a livelli davvero invidiabili. Uno dei videogame action-adventure a mondo aperto più apprezzati sul Pianeta. Ne sono una prova gli utenti attivi che ogni giorno si connettono per giocare alla versione online. Non c’è da stupirsi quindi se tutti i fan non vedono l’ora che esca il sequel più atteso, GTA 6. Sono diverse le indiscrezioni trapelate in questi giorni al riguardo, ma una ha catturato l’attenzione di tutti, soprattutto del pubblico femminile. Tra le novità di Grand Theft Auto VI compare una protagonista femminile. Una possibilità che farebbe piacere a molti. Ecco i dettagli.

Ragazze gamer di tutto il mondo unitevi: GTA 6 potrebbe avere una protagonista femminile

Una protagonista femminile potrebbe essere una delle innovazioni di Grand Theft Auto VI, alias GTA 6. Forse potrebbe essere questa una risposta di avvicinamento da parte di Rockstar Games al mondo delle associazioni femministe. Ricordiamo infatti che, nel 2014, a seguito dell’uscita del quinto capitolo del gioco, queste accusarono pesantemente gli sviluppatori per l’idea di donna che veniva trasmessa dal game.

Se fosse vera la scelta di introdurre un personaggio femminile tra i protagonisti, potrebbe essere un modo per chiedere scusa. Inoltre sarebbe un’occasione reale per aprire alle donne il mondo di GTA 6. Se lo meriterebbero visto nel mondo degli streamer un nutrito numero è composto da ragazze. Basti pensare alla streamer Valkyrae su YouTube che ogni mese raggiunge record di visualizzazioni.

Proprio Dan Houser, co-fondatore di Rockstar North, in un’intervista non ha smentito questa possibilità per GTA 6. Anzi avrebbe addirittura avvalorato l’ipotesi che un personaggio femminile potesse affiancare gli altri protagonisti del gioco.

Quando è prevista la data di uscita di Grand Theft Auto VI

Ma quando uscirà Grand Theft Auto VI? Non è ancora prevista una data certa. Gli sviluppatori tengono molto al riservo di queste e altre informazioni. Sicuramente si tratta di una strategia per proteggere il successo che sta riscontrando ancora oggi l’ultimo capitolo. Tuttavia una cosa è certa: GTA 6 arriverà e molto probabilmente entro il 2022.