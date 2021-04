Una della serie più strane mai arrivate su Netflix avrà ufficialmente un seguito. L’annuncio è arrivato dalla stessa compagnia che ha di fatto rilasciato il primo trailer della seconda di Love, Death + Robots. Già si sapeva che sarebbe arrivata, ma dal 2019 ad oggi le notizie non sono praticamente mai esistite, fino a poche ore fa perlomeno.

Il trailer di Love, Death + Robots 2 ci rivela molti particolari di questa serie antologica animata. Come con la precedente, ci saranno puntate più serie, altre più comiche con l’aggiunta di parti spinte sia a livello sessuale che di violenza. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. Non ci sarà neanche da aspettare troppo visto che l’arrivo è previsto tra meno di un mese, il 14 maggio per l’esattezza.

Love, Death + Robots 2

Come la prima stagione, dietro Love, Death + Robots 2 c’è il regista di Deadpool, Tim Miller, il quale sarà affiancato da David Fincher di Mindhunter e a concludere il reparto che ha coordinato tutto c’è anche Jennifer Nelson che ha fatto Kung Fu Panda 2 e 3, tra le altre cose.

Il trailer della seconda stagione rivela anche un’informazione importante. C’è già in programma una terza stagione la quale arriverà soltanto nel 2022. Viene da pensare che sia già in produzione e anche se questa nuova stagione di Love, Death + Robots 2 non dovrebbe centrare esattamente il bersaglio, dovrebbe comunque andare in porto. Probabilmente solo un debacle importante potrebbe chiudere il progetto. Come detto, come con l’originale, ce ne saranno per tutti i gusti e anche se alcuni episodi potrebbero non piacere, qualcosa si trova sempre.