Euronics ha deciso di accettare la sfida lanciata da Trony nel corso delle ultime settimane, proponendo la propria versione dello Sconto IVA, una delle campagne promozionali cardini della rivale, caratterizzata dalla presenza di sconti veramente incredibili per tutti.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, finalmente in questo caso l’accesso alla promozione non è riservato ad una ristretta cerchia di utenti o similari, ma risulta essere letteralmente aperto a tutti, indistintamente dalla provenienza. Gli acquisti potranno essere effettuati anche online sul sito dell’azienda, con spedizione da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Euronics: quali sono le migliori offerte

Risparmiare con Euronics è davvero semplicissimo, non sono richieste operazioni particolarmente complesse o astruse, basterà infatti aggiungere al carrello i prodotti desiderati e, una volta giunti in casa, si riceverà uno sconto effettivo del 18,04% sul valore totale di listino della merce inclusa. La riduzione verrà applicata sullo stesso scontrino, non verranno rilasciati buoni da spendere successivamente.

In aggiunta, nell’eventualità in cui si scegliesse uno dei modelli contrassegnati, si avrà anche diritto a ricevere il doppio sconto IVA, corrispondente appunto ad uno sconto complessivo del 36,08%, sempre applicato sul valore effettivo di listino dei prodotti selezionati.

Se arrivati a questo punto pensavate di poter godere di una riduzione pari al 22%, dovete comunque sapere che l’IVA viene applicata su un valore inferiore a quanto leggiamo sul cartellino, a tutti gli effetti composto da listino + IVA applicata sul listino stesso, di conseguenza quando viene scorporata dal prezzo finale, l’incidenza su quest’ultimo sarà proprio pari al so 18,04%.