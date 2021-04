Con la possibilitá dell’arrivo di nuovi prodotti Apple in primavera, le notizie recenti sui prossimi prodotti Apple continuano ad emergere. Sebbene il protagonista del lancio sia l’iPad – insieme ad altri prodotti – la serie iPhone 13 continua a ricevere molta attenzione. Di recente, infatti, è apparso online un render del design dell’iPhone 13 Pro Max. Il render mostra il design generale del device e sembra che lo smartphone continuerá ad avere il design formale della generazione precedente.

Il modulo della fotocamera posteriore si trova nell’angolo superiore. Tuttavia, è piú grande. Anche il pulsante di accensione é piú grande. Queste informazioni sono coerenti con le recenti previsioni di Kuo Ming-Chi il quale ha rivelato che Apple passerá alla fotocamera principale da 48 megapixel per la versione Pro. Ció significa che la dimensione del sensore della fotocamera sará piú grande. Inoltre, l’area e lo spessore complessivi aumenteranno.

iPhone 13 Pro Max avrá un maggiore spessore rispetto alla versione attuale

Il render mostra lo spessore del corpo dell’iPhone 13 Pro Max, il quale sembra essere di circa 0,2mm piú spesso rispetto alla generazione precedente. Questo spessore in piú servirá probabilmente a portare piú spazio interno che aiuterá l’aggiunta di una maggiore capacitá della batteria.

Secondo i rapporti precedenti, la seria iPhone 13 Pro arriverá con un display ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz. Includerá una maggiore capacitá della batteria che garantirá un’esperienza piú fluida rispetto ai display standard. Sará il primo iPhone ad utilizzare una frequenza di aggiornamento superiore a 60Hz. Poiché la capacitá della batteria aumenterá, gli utenti non dovranno scegliere tra una frequenza di aggiornamento elevata e la durata della batteria.

Tuttavia, uno degli elementi piú richiesti per la prossima serie di smartphone di Apple è la tacca piú piccola. Proprio come il modello Pro Max, anche il modello mini potrebbe essere leggermente piú grande. Sarebbe di grande aiuto per quel modello, poiché uno dei principali svantaggi dell’attuale iPhone 12 mini è la scarsa durata della batteria.

Inoltre, sembra che Apple migliorerá il rapporto schermo-corpo della serie iPhone 13 per dare allo smartphone una maggior esperienza visiva complessiva.