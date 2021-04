Con Your Honor Brian Cranston si conferma per l’ennesima volta un attore strabiliante. Lo show, distribuito in Italia da Sky Atlantic, ha fatto la sua comparsa sui nostri schermi lo scorso 24 febbraio alle 21:15. L’ultima puntata invece, sono 10 in tutto, è stata pubblicata il 24 di marzo. La storia alla base dell’opera racconta dell’amore di un padre verso il proprio figlio e di cosa si è disposti a fare in nome dello stesso.

La storia infatti prende le mosse dal momento in cui il figlio di Michael Desiato, questo il nome del personaggio di Cranston, si trova coinvolto con la mafia locale. Da qui il giudice cercherà in tutti i modi di salvare il proprio ragazzo dalle grinfie dei malavitosi.

Your Honor: Brian Cranston non delude mai

Dovremmo ormai essere abituati alle prove attoriali di Cranston e pure anche con Your Honor riesce a stupirci. D’altronde Cranston è famoso proprio per aver interpretato personaggi rimasti nell’immaginario collettivo. Quello più celebre è senza dubbio il personaggio di Walter White. Eisenberg, il protagonista di Breaking Bad, ci mostra la parte più oscura ed egoista dell’animo umano in una lenta ma inesorabile discesa nell’abisso.

Ma il professore esperto di metanfetamina non è l’unico personaggio iconico. Andando un po’ più indietro negli anni in molti lo ricorderanno in Malcolm in the Middle. La serie TV dei primi anni 2000 raccontava le storie di una famiglia media americana costretta a lottare nella vita di tutti i giorni per riuscire a restare a galla. Insomma, se ci fosse bisogno, Your Honor è l’ennesima prova della bravura del nostro amato Cranston.