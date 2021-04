Tra le piattaforme streaming on demand più diffuse e apprezzate c’è proprio Netflix. Il suo mondo è incredibile e si distingue per le innumerevoli proposte disponibili in costante aggiornamento non solo ogni mese, ma addirittura quasi tutte le settimane. Nell’immensità del suo catalogo se mai vi siete chiesti quale sia la serie TV più vista, siete nel posto giusto.

Ecco un elenco dei titoli più gettonati aggiornati ad aprile 2021. Ne vedremo delle belle! E se ce n’è uno che ancora non avete visto meglio accendere Netflix e guardarlo subito, senza perdere tempo.

Ecco le serie TV più viste su Netflix, aggiornate ad aprile 2021

Molte serie TV si equivalgono in visualizzazioni, magari qualcuna poco di più rispetto ad un’altra. Ma ce ne sono alcune che hanno fatto il record. Tra i titoli presenti sul catalogo Netflix originali, in lingua inglese e non ecco quali sono.

Bridgerton . Questa serie TV ha raggiunto 82 milioni di visualizzazioni. Racconta le vicende di una famiglia londinese che fa parte del mondo dell’alta società. La trama si districa tra il desiderio di amare delle giovani ragazze e quello delle madri che cercano per loro una sistemazione degna della posizione sociale. Ma si sa che l’amore non segue le regole della nobiltà.

The Witcher. In un mondo dove la razza umana è in pericolo, Geralt di Rivia è un witcher, ovvero un mutante che uccide i mostri per soldi. La sua prima stagione è stata visualizzata da 76 milioni di abbonati Netflix. Niente male davvero.

Restano ora le quelle serie TV che Netflix inserisce tra quelle non inglesi più viste nel suo catalogo. Eccole in ordine di apprezzamento.

Lupin si aggiudica il primo posto con 70 milioni di visualizzazioni. Nella classifica generale invece si trova al terzo posto.

Money Heist invece conta 65 milioni di utenti che hanno visualizzato la sua quarta stagione.

Insomma queste quattro serie TV piacciono proprio agli abbonati. Comunque se le avete già viste tutte ce ne sono altre 4 su Netflix davvero speciali, da vedere assolutamente.