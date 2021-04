WhatsApp: ora possono essere recuperati tutti i messaggi eliminati

Ci sono più motivazioni attraverso le quali gli utenti possono identificare WhatsApp come la migliore applicazione di messaggistica in assoluto. Non ci sono dubbi sul fatto che questo titolo gli sia stato affidato grazie al fatto che sia arrivata per prima sul panorama mobile. L’applicazione colorata di verde è diventata infatti un must per tutti gli utenti che hanno un dispositivo mobile, i quali hanno pensionato i tanto cari SMS.

Secondo quanto riportato ad arricchire ulteriormente la piattaforma sarebbero stati i tanti aggiornamenti. Questi, fonte di grande attesa per gli utenti oltre che di trepidazione, avrebbero comportato migliorie davvero interessanti al fine della crescita dell’App. Ci sono state tante funzionalità che hanno entusiasmato il pubblico, una su tutte quella che consente di cancellare i messaggi anche se già recapitati al destinatario.

WhatsApp: in un modo molto semplice è possibile recuperare tutti i messaggi eliminati

Secondo quanto riportato una nuova applicazione starebbe facendo il giro degli smartphone dopo essere stata scoperta. Si tratterebbe di una grande utilità congeniale per il recupero dei messaggi eliminati di proposito.

WAMR, questo è il nome della piattaforma in questione, riuscirebbe infatti a memorizzare tutte le notifiche in arrivo e anche il relativo contenuto. In questo modo quando aprirete WhatsApp e troverete dei messaggi cancellati in una determinata chat, potrete recuperare il contenuto interamente. Basterà scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background, proprio per permettergli di funzionare in maniera ottimale. Almeno per il momento l’app è gratuita e soprattutto legale per tutti gli utenti che la scaricano dal web.