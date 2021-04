Brutte notizie in arrivo per i fan di The 100 la serie fantascientifica distribuita da Netflix. Lo show nasce nel 2014 da un’idea di Jason Rothenberg e racconta la storia di un’umanità costretta ad abbandonare la Terra a causa delle esalazioni tossiche causate da una guerra nucleare che ha portato la fine della vita sul pianeta. Gli esseri umani sono così costretti a fuggire a bordo di un’astronave in cui attenderanno la possibilità di tornare sul pianeta.

Passati 97 anni dal momento della tragedia, 100 ragazzi vengono inviati sulla Terra per scoprire se il pianeta è tornato abitabile. Lo show, composto da 7 stagioni, sembra però giunto ormai alla fine; anche se, a dirla tutta, molti fan non sembrano entusiasti all’idea di dover dire addio alla serie TV.

The 100: Jason Rothenberg commenta la fine dello show

A commentare la fine di the 100 dopo la conclusione dello show lo stesso Rothenberg; ecco le sue parole: “L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato il proggetto alla rete per far scrivere il finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo iniziato a scrivere davvero, a formulare il nostro finale“.

Sembra dunque che i fan che speravano di vedere un’ottava stagione dello show rimarranno delusi. Tuttavia, per tirarvi un po’ su di morale, arriva la notizia che la serie prequel che racconta della distruzione del pianeta Terra è già in lavorazione. Non resta dunque che attenderne l’uscita su Netflix per godersela comodamente dal divano di casa propria.