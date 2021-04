Una nuova funzione potrebbe presto sbracare su Instagram. Si sa che il mi piace può non essere un semplice attestato di apprezzamento della condivisione; non era così agli albori di Facebook, quando ancora un barlume di innocenza era presente nel Web, non lo è oggi su Instagram, social network molto più smaliziato. Ecco perché, in una relazione ad esempio, questa nuova possibilità di cui si parla potrebbe diventare un vero e proprio incubo per un membro di una coppia particolarmente insicuro.

Sembra infatti che Instagram voglia introdurre il “mi piace nascosto“. Che il social media stia cercando di regolare questa possibilità sembra ormai chiaro da tempo con i primi esperimenti iniziati già nel 2019. Come sicuramente molti di voi avranno notato infatti Instagram ha deciso di rendere invisibile il numero di mi piace messi ad un post.

Instagram: ecco il futuro dei “mi piace”.

Tuttavia, vista la strada presa da Instagram, molte compagnie ha richiesto di avere nuovamente introdotto il conteggio. Adesso pare che il social network possa aver trovato il giusto compromesso. Benché sia ancora solo in fase di sperimentazione presto l’opzione potrebbe essere attivata e disattivata a piacimento dagli utenti.

Ad oggi comunque questa possibilità è stata riservata solo ad un numero limitato di utenti che ne stanno testando la bontà. Sembra comunque che molto presto la gestione dei mi piace sarà totalmente nelle mani degli utenti che potranno decidere se visualizzarne il numero, come su Facebook, o rimanere con le impostazioni attualmente utilizzate dal programma. Non resta che attender il prossimo aggiornamento.