Iliad: 100 giga e il 5G gratis, ecco la nuova Giga 100 sul sito ufficiale

Nonostante la concorrenza provi in ogni modo a spodestare Iliad dal suo periodo di grazia, questo continua a durare da oltre tre anni. Il noto gestore mobile proveniente dalla Francia è diventato infatti un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un cambio gestore.

Stanno infatti alle ultime informazioni, gli utenti sarebbero arrivati oltre i 7 milioni. Inoltre il 96% degli utenti Iliad sarebbe soddisfatto della propria offerta telefonica, la quale, ricordiamo, nella maggior parte dei casi offre tantissimi contenuti.

È proprio questa infatti la grande disponibilità del provider, il quale vuole in ogni modo offrire agli utenti le migliori opportunità. I prezzi poi sono il fiore all’occhiello della nota casa telefonica, la quale in questo caso vuole superarsi. La promo da 100 giga che in tanti hanno perso allo scoccare dell’ultimo 31 marzo, è di nuovo disponibile con un nome diverso.

Iliad: arriva la nuova promo Giga 100 che prende il nome di che offre il massimo in circolazione

In questo momento tutti gli utenti che avevano preso di mira Iliad tempo addietro per sottoscrivere una delle sue promo si staranno entusiasmando. È disponibile di nuovo la promo da 100 giga che in questo caso prende il nome di Giga 100.

Al suo interno ci sono i contenuti migliori, i quali riescono a soddisfare tutti gli utenti che sottoscrivono la promo. Con soli 9,99 € al mese per sempre, le persone che sottoscriveranno l’offerta avranno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il 5G inoltre è gratuito.