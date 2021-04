Dopo Breaking Bad torna Brian Cranston con Your Honor, la nuova serie Tv sbarcata su Sky Atlantic. L’attore, che ha raggiunto la fama mondiale dopo la pazzesca interpretazione di Walter White, protagonista di Breaking Bad, si conferma un grandissimo performer.

Va però sottolineato come, Cranston non sia nuovo a interpretazioni che restano impresse; mettendo da parte Breaking Bad, in molti ricorderanno l’attore nel ruolo di Hal, capofamiglia nello show dei primi 2000 Malcom in The Middle. Ora, dopo aver interpretato un professore universitario che decide di produrre metanfetamine, l’attore si cimenta nel ruolo di un giudice; una preformare che già in molti hanno applaudito. Ma andiamo a scoprire più da vicino di cosa parla questa nuova serie TV.

Your Honor: tra la legge e la salvezza dei propri cari

Lo show, distribuito in Italia da Sky Atlantic, racconta la storia di Michael Desiato, giudice americano che, per una serie di circostanze, dovrà scendere a patti con la malavita locale per cercare di salvare il proprio figlio. La storia si dipanerà tra intrighi e colpi di scena in un susseguirsi di eventi mai banale.

La serie TV si concentra sul raccontare le varie sfumature della morale umana e fino a dove si è disposti ad arrivare per proteggere i propri cari. Lo show conta 10 episodi ed è disponibile, dopo il termine della pubblicazione su Sky Atlantic, sulla piattaforma streaming NOW TV. Se vi considerate dei veri fan di Biran Cranston senza dubbio questa non è una serie che può essere messa da parte.