Il noto operatore telefonico WindTre ha lanciato una nuova promozione dedicata a tutti i nuovi clienti. Dal 12 aprile sono infatti disponibili gli ultimi smartphone di casa Apple, ovvero iPhone 12 e iPhone 12 Mini, con la promo Smart Pack & Go al costo mensile di 8,99 euro.

Con WindTre iPhone 12 e iPhone 12 Mini a 8,99 euro al mese

Dal 12 aprile tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico WindTre potranno acquistare i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Mini attivando una delle offerte relative a Smart Pack & Go. Nello specifico, gli utenti potranno scegliere tra la promo Smart Pack & Go Flash+ e la promo Smart Pack & Go Ultra+.

Con Smart Pack & Go Flash+ sarà possibile utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico internet ad un costo mensile di 8,99 euro. Si tratta di una promo dedicata a tutti gli ex clienti di Iliad, FastWeb, Poste Mobile, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Green Telecomunicazioni, Noitel, NTMobile, Optima Mobile, Plintron, 1Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, WithU e altri operatori virtuali, ad eccezione di LycaMobile, Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile.

La promo Smart Pack & Go Ultra+, invece, è riservata a tutti gli ex clienti degli operatori virtuali Kena Mobile e Lyca Mobile. Ad un costo mensile di 10,99 euro si potranno utilizzare anche in questo caso minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico internet.

Per entrambe le promozione non è previsto nessun costo di attivazione e nessun costo della scheda SIM. Tuttavia, è invece previsto un costo di attivazione dello smartphone di 4,99 euro.