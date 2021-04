L’operatore virtuale ho. Mobile ha da poco proposto una nuova offerta tariffaria per contrastare i rivali TIM, Vodafone e WindTre. Per tutti gli ex clienti di questi operatori sarà infatti possibile attivare ho. 13,99, con la quale si potranno sfruttare 70 GB di traffico internet.

ho. 13,99: la nuova offerta tariffaria di ho. Mobile con 70 GB di traffico internet

Come già accennato, tutti gli ex clienti degli operatori TIM, Vodafone, WindTre e anche VeryMobile potranno attivare la nuova offerta tariffaria di ho. Mobile. Con ho. 13,99, in particolare, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri mobile nazionali e di rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet con connettività 4G (con una velocità di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload). Oltre a questo, peri i nuovi clienti sarà possibile usufruire di 7,7 GB di traffico internet nei paesi membri dell’Unione Europea.

Il costo mensile di questa offerta tariffaria è di 13,99 euro e quest’ultimo sarà addebitato direttamente sul credito residuo della scheda SIM. Ricordiamo però che è previsto un costo per attivare la nuova offerta tariffaria. Nello specifico, per gli ex clienti di TIM e WindTre è previsto un costo di attivazione scontato ad un prezzo di 9 euro, mentre per gli ex clienti Vodafone il costo è pari a 29 euro, mentre la spedizione della scheda SIM a casa è totalmente gratuita. Anche con l’attivazione dell’offerta ho. 13,99 sono comunque inclusi GB di traffico senza limiti fino a maggio 2021 grazie alla promo Giga Illimitati Per Te.