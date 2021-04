Il colosso Samsung ha da poco presentato per il mercato sudcoreano un nuovo smartphone molto particolare. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy Quantum 2, il quale si distingue per la presenza al suo interno del chip QRNG (Quantum Random Number Generator). Quest’ultimo misura soltanto 2,5 mm quadrati e, come dichiarato dall’azienda, aiuta a utilizzare servizi critici per la sicurezza come autenticazione, finanza e messaggistica in modo più sicuro generando numeri casuali puri imprevedibili e non modellati.

Samsung Galaxy Quantum 2 arriva ufficialmente sul mercato

Il nuovo smartphone di casa Samsung, come già accennato, si differenzia da tutti gli altri per la presenza del chip QRNG. Oltre a questo, possiamo notare come ricordi molto i modelli della serie Galaxy A annunciati quest’anno, almeno dal punto di vista estetico e del design. La parte frontale è infatti occupata da un Infinity-O Display e sul retro abbiamo lo stessa disposizione dei sensori fotografici.

Nello specifico, il nuovo Samsung Galaxy Quantum 2 vanta la presenza di un pannello SuperAMOLED da 6.7 pollici in risoluzione QHD+ e con al suo interno integrato un sensore biometrico per lo sblocco. Dal punto di vista prestazionale, troviamo il processore Snapdragon 855+ di Qualcomm, con GPU Adreno 640 e tagli di memoria da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno UFS 3.0. Completa la connettività con Wi-Fi ax, supporto al 5G e chip NFC, mentre il comparto fotografico include una tripla fotocamera con sensori da 64+12+5 megapixel. Il sistema operativo è Android 11 con la One Ui in versione 3.1, mentre la batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Quantum 2 sarà distribuito per il mercato sudcoreano ad un prezzo al cambio di circa 520 euro. Vi ricordiamo che, secondo le ultime indiscrezioni, questo smartphone potrebbe essere commercializzato anche in Europa con il nome di Samsung Galaxy A82 5G.