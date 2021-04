Si torna a parlare del prossimo Samsung Galaxy A82, erede del modello dello scorso anno dotato di una flip camera rotante. Nonostante si tratti del suo successore, però, alcune immagini ci hanno confermato definitivamente che il nuovo smartphone avrà un design del tutto diverso.

Samsung Galaxy A82 avrà un Infinity-O Display, queste immagini lo confermano

Durante lo scorso anno il colosso sudcoreano Samsung sorprese un po’ tutti con la presentazione ufficiale del Galaxy A80, primo device con una flip camera rotante. Fra poche settimane vedremo arrivare sul mercato mobile il successore di questo modello ma, come già accennato, il design e l’aspetto estetico saranno decisamente differenti da quest’ultimo.

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini dal vivo ritraenti, per l’appunto, il Samsung Galaxy A82 e ci hanno confermato come sarà. Stando a queste ultime, quindi, il nuovo smartphone dell’azienda monterà sul fronte un ampio Infinity-O Display leggermente curvato ai bordi. Sul retro, invece, saranno collocate in una zona rettangolare tre fotocamere, le quali saranno poste in maniera molto simile a quella dei fratelli della serie Galaxy A di quest’anno.

A quanto pare, quindi, l’azienda ha deciso di abbandonare definitivamente il design full screen per mezzo della flip camera rotante utilizzata sul Galaxy A80. Oltre a questo, a cambiare saranno anche altre caratteristiche. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo device dell’azienda avrà a bordo il processore Snapdragon 860 di Qualcomm e una batteria più capiente da 4500 mAh. Il display, invece, sembra che sarà sempre un SuperAMOLED con una diagonale da 6.7 pollici.