DAZN: lunga lista di partite in programma questa settimana, eccole tutte

Più volte DAZN ha dimostrato di avere qualche piccola problematica spesso riferita ad alcuni partner per quanto riguarda la riproduzione degli eventi. Ciò che è accaduto però la scorsa domenica in occasione della partita dell’Inter non può che essere un caso, anche alla luce dei netti miglioramenti apportati all’intera piattaforma.

DAZN stava infatti crescendo vertiginosamente ottenendo sempre più successo. A dimostrare tutto ciò ci pensa la notizia che vede il celebre colosso in testa per quanto riguarda l’acquisizione dei diritti TV per il prossimo anno della Serie A TIM. In attesa di ciò che avverrà la prossima stagione, gli utenti attendono le partite di questa settimana. Queste saranno veramente tante e varie dal punto di vista geografico, visto che interesseranno più campionati europei. L’abbonamento è sempre il solito: solo 9,99 € al mese per sempre.

DAZN: arrivano le partite di questa settimana, ecco tutti i match in programma