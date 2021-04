Una nuova data per le serie tv di Netflix è stata svelata. Sulla piattaforma streaming più popolare in Italia e nel mondo, gli appassionati in estate potranno gustarsi i nuovi episodi di Élite. La serie tv spagnola ritornerà sugli schermi con le puntate della sua quarta stagione.

Élite, la nuove puntate disponibili a partire da giugno

La data ufficiale per il lancio dei nuovi episodi di Élite sarà il 18 Giugno. Come da prassi, gli utenti su Netflix avranno a disposizione da subito tutte le puntate in streaming. La notizia è arrivata nelle ultime ore attraverso i canali social di Netflix e subito è rimbalzata tra gli appassionati di una delle serie tv più popolari degli ultimi anni.

A differenza di altre serie tv, Élite ha rispettato i tempi per l’uscita. Se inizialmente anche per il titolo spagnolo era ipotizzabile un breve rinvio a causa della pandemia, le riprese sono state effettuate con grande rapidità.

Con l’ufficialità di Élite si compone quindi un quadro ancora più ricco per le serie tv primaverili di Netflix. Già nel prossimo mese di Maggio, sulla piattaforma streaming saranno disponibili i nuovi episodi di Lucifer.

Attesa leggermente più alta invece per altri titoli molto celebri. Per La casa di carta – che con Élite condivide la produzione spagnola – i nuovi episodi sono previsti non prima del prossimo mese di Settembre. Ancora più lunghi, invece, i tempi per Stranger Things: le riprese del thriller statunitense sono ancora in corso e la nuova stagione arriverà tra fine 2021 e inizio 2022.