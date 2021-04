I social network sono utili per cercare lavoro, anche se il tipo di occupazione che si cerca o che viene proposto cambio molto a seconda della piattaforma che viene usata. Recentemente anche TikTok si sta rivelando molto utile in senso, anche nonostante la sua naturale apparentemente più frivola, scherzosa e giovanile.

Diverse società stanno iniziando letteralmente a reclutare tramite TikTok. Un esempio più famoso è HBO negli Stati Uniti che già l’anno scorso ha lanciato una campagna dedicata per alcuni stage estivi. Per candidarsi bastava usare i tag e seguire le istruzioni del video originale della emittente televisiva in questione.

Non solo però, anche Hollister ha iniziato una campagna del genere. A questo giro la ricerca è molto concentrata sull’aspetto social della piattaforma tanto che la posizione è per specialisti del settore. Detto questo, è il sintomo che indica la crescita di questo fenomeno.

TikTok per cercare lavoro

Non si parla solo vere e propri annunci di lavoro pubblicizzati dalle compagnie, ma anche suggerimenti da parte degli altri utenti. Come fare un colloquio di lavoro, come presentarsi o comportarsi, cosa dire, cosa rispondere a domande standard o come preparare a dovere il proprio curriculum. Da questo punto di vista TikTok è una miniera d’oro.

Tornando agli annunci però, si tratta di un fenomeno per ora praticamente non usato in Italia. Ovviamente dipende anche cosa si sta cercando, ma ci vogliono società in grado di intercettare le mode del web e soprattutto in cerca di giovani talenti considerando l’età media di utilizzo di TikTok, il social preferito della generazione Z.