Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di Coronavirus e le abitudini degli italiani sono state letteralmente rivoluzionate, in quanto le varie misure adottate per contenere la sua diffusione hanno costretto le persone a restare a casa.

Nonostante questi cambiamenti, il social network Facebook è rimasto in cima alla classifica delle piattaforme più utilizzate, davanti a TikTok che è comunque in grande ascesa. Scopriamo maggiori dettagli.

Facebook è stato il social network più utilizzato nel 2020

La piattaforma più utilizzata è stata Facebook con oltre 36,7 milioni di utenti su base mensile, seguita da YouTube con 35,5 milioni di spettatori mensili e da Instagram con 28 milioni di utenti. Ma tra i social network c’è stata una piattaforma ad avere fatto registrare un aumento a dir poco impressionante: stiamo parlando di TikTok, che con 6,3 milioni di utenti su base mensile è cresciuta del 333%.

Questo studio, condotto da Vincenzo Cosenza, prende come riferimento gli utenti di età compresa tra i 18 anni e i 74 anni e, pertanto, potrebbe sottovalutare i social network che sono maggiormente usati dalla popolazione di età inferiore ai 18 anni. Tra gli altri social network più usati vi sono LinkedIn, che ha continuato a conquistare nuovo pubblico, Pinterest e Twitter.

Non manca qualche social network che ha perso terreno, come ad esempio Reddit, Snapchat e Tumblr. E se vi state chiedendo quali siano i social network utilizzati per più tempo, la risposta è Facebook, che a dicembre ha raggiunto quota 12 ore al mese per persona, seguito da YouTube e Instagram, con rispettivamente 6 ore e 16 minuti e quasi 6 ore.