DAZN: la domenica termina con queste partite, ecco l'elenco completo

Ormai ci sono pochi dubbi su quali piattaforme bisogna avere per usufruire della TV a pagamento legale. Sky e DAZN sono infatti le proposte migliori al momento presenti sul panorama pay TV italiano, il quale mette in mostra dunque tantissimi contenuti interessanti grazie a questi due licenziatari. Soprattutto il secondo sta dimostrando di essere più caparbio e soprattutto volto al miglioramento, dal momento che il prossimo anno risulterà suo appannaggio.

DAZN infatti potrà godere di tutta la Serie A in esclusiva nazionale, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte dell’ultimo momento. I diritti tv sono stati infatti assegnati alla celebre azienda che si occupa di live streaming. Nel frattempo tutti gli utenti abbonati al servizio stanno aspettando di sapere quali saranno le partite in esclusiva per questa domenica. Ce ne saranno davvero tante e tutte disponibili per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento da 9,99 € al mese.

DAZN: queste sono le partite della domenica in esclusiva che chiudono la settimana calcistica alla grande