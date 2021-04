Bennet tenta in tutti i modi di accorciare le distanze verso le più quotate realtà della rivendita di elettronica, lanciando a sua volta un’ottima campagna promozionale con la quale cercare di invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Il volantino attualmente disponibile svaria in più categorie merceologiche, sebbene comunque gli acquisti sono effettuabili solamente nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale. E’ bene ricordare che non sono state imposte limitazioni di alcun tipo, sarà possibile recarsi praticamente ovunque in italia, con l’aggiunta ovviamente della solita rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero, richiedibile da tutti nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Bennet: quali sono le migliori offerte

Alla base dell’ottimo volantino Bennet troviamo comunque un prodotto dall’elevatissimo interesse generale, quale è l’Apple iPhone 12, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, ed in grado di sorprendere tutti con prestazioni di altissimo livello, al giusto prezzo finale di vendita. Attualmente, la variante con 64GB di memoria interna, potrà essere pagata 849 euro.

Se interessati invece ad un terminale con sistema operativo Android, segnaliamo la presenza di Samsung Galaxy A51 o di Galaxy A20e, entrambi in vendita a prezzi finali che non andranno oltre i 219 euro.

La campagna promozionale vira anche verso il mondo dei televisori e degli elettrodomestici in generale, se volete approfondire la conoscenza di ciò che vi attende da Bennet, dovete aprire le pagine sottostanti.