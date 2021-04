WhatsApp e lo spionaggio: ora potete scoprire cosa fa il vostro partner

Tentare di resistere a tutte le problematiche che il web purtroppo sottopone ad ogni utente ogni giorno, risulta ormai davvero complicato. Ciò non significa che sarà impossibile non avere problemi provenienti dalle solite truffe o dagli inganni che girano attraverso le chat più comuni.

WhatsApp purtroppo è una delle applicazioni più utilizzate dai truffatori per far correre le truffe, le quali infatti non smettono mai di adeguarsi ai livelli di sicurezza stabiliti. Più diventa difficile per queste piaghe circolare, più queste diventano aggressive. WhatsApp sta provando ad abolire questo fenomeno proprio come fece con lo spionaggio, il quale da diversi anni non fa più paura agli utenti. Durante l’ultimo periodo però ci starebbe parlando insistentemente di una nuova applicazione che riuscirebbe parzialmente in questo intento.

WhatsApp: è ufficiale, c’è una nuova applicazione in grado di spiare i movimenti di chiunque

Nessuno si sarebbe aspettato che su WhatsApp si sarebbe tornati a parlare di spionaggio. A quanto pare esiste una nuova applicazione in grado di conoscere informazioni provenienti da altri account, anche se non in maniera troppo invasiva.

Whats Tracker, la nuova applicazione in questione, non permette certamente di conoscere il contenuto delle conversazioni, ma un altro aspetto molto interessante. Se vi chiedete a che ora una persona a voi cara decida di entrare in chat o di uscirne, potete adesso saperlo. Questa nuova applicazione permette infatti di conoscere l’orario preciso di entrata e di uscita di una persona che scegliete di monitorare giornalmente. Basta scaricare l’app e tenerla attiva in background per farla funzionare a dovere.