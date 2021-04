WhatsApp: spiare con un'app gratis è possibile, ecco come si usa

Per diverso tempo si è discusso di tutte le problematiche che gli utenti WhatsApp avrebbero potuto incontrare sul loro cammino durante l’utilizzo dell’applicazione. Infatti i primi anni della nota piattaforma di messaggistica sono stati un po’ come una fase esplorativa, all’interno della quale si sono capiti i limiti e tutte le possibilità future dell’applicazione.

Tra le principali peripezie, cosa che purtroppo esiste ancora oggi, c’erano le truffe, le quali arrivano tuttora tramite messaggi nelle celebri catene di Sant’Antonio. WhatsApp sta provando a debellare anche questo fenomeno, esattamente come ha fatto con lo spionaggio già qualche anno fa. Questo fenomeno infatti non esiste praticamente più e ad oggi tutte le applicazioni che permettevano di spiare le persone non funzionano come prima. Qualcuno avrebbe riferito però che durante gli ultimi mesi sarebbe nata una nuova applicazione in grado di tenere traccia dei movimenti delle persone su WhatsApp.

WhatsApp: la nuova applicazione permette di spiegare i vostri movimenti in entrata ed uscita

Secondo alcune voci che arrivano tramite il web, sarebbe disponibile una nuova applicazione in grado di spiare le persone su WhatsApp. Whats Tracker, questo è il nome della piattaforma in questione, offrirebbe un’opportunità mai vista prima d’ora.

Da chiarire che sarà impossibile scoprire il contenuto delle chat altrui, ma ci sarà l’opportunità di conoscere l’orario preciso di entrata e di uscita di ogni utente che si sceglie monitorare. L’applicazione ovviamente è gratuita per tutti, oltre che legale al 100% almeno per il momento. Basta scaricarla dal web e visto che non è disponibile sugli Store.