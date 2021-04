Uno dei grandi dilemmi nonché sfida della nostra epoca è senza dubbio la questione energetica, inutile girarci intorno, la Terra, come popolazione e strutture, ha bisogno di energia, tanta, costantemente e ben accessibile, solo che non può più permettersi di ottenerla bruciando combustibili fossili, il pianeta infatti, da un punto di vista ambientale è già al limite se non sul punto di non ritorno.

Ovviamente la chiave per aprire questo lucchetto la sta cercando la scienza, nel dettaglio, fisica, ingegneria e meccanica collaborano per la ricerca di fonti non inquinanti, la principale candidata è l’energia nucleare, non la classica basata sulla fissione bensì quella funzionante a fusione, priva di emissioni e autoalimentante.

I primi passi si sono già svolti però siamo ancora molto lontani dal traguardo, ecco dunque perchè, in attesa che la gara finisca, bisogna già attrezzarsi verso una transizione green, cosa che l’Amministrazione sembra proprio abbia intenzione di fare.

Progetto ben definito

Joe Biden, attraverso la propria amministrazione, ha varato un progetto che punta all’ecosostenibilità della propria energia prodotta da portare a termine entro il 2035, data limite entro cui tutta l’energia americana dovrà essere ottenuta da fonti sostenibili.

I vari esperti tra l’altro, considerano anche il nucleare tra le soluzioni papabili, dal momento che esso non produce scorie di carbonio, con un potente effetto serra-genico, ecco dunque perchè all’interno del piano in progetto negli Stati Uniti, ci sono molti incentivi per le varie aziende di energia per stimolarle a investire nel nucleare, tipo di fonte di energia da sempre molto temuta.