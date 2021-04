Netflix si conferma leader nel settore della tv streaming in Italia. In questa primavera sono attesa numerose sorprese per gli appassionati di serie tv e film: un esempio è dato dall’uscita dei nuovi episodi di Lucifer, prevista per il prossimo 28 Maggio.

Come noto, gli utenti che desiderano attivare un nuovo abbonamento per Netflix non possono più beneficiare del mese di prova gratuito. Nonostante ciò, gli appassionati di cinema e serie tv possono usufruire di due offerte molto valide in partnership con TIM e Sky.

Netflix, le grandi offerte per la visione di serie tv e film

L’offerta di Netflix in partnership con TIM è la Mondo Netflix. Gli abbonati che sottoscrivono questa promozione pagheranno un abbonamento mensile pari a 12,99 euro. I contenuti della tariffa prevedono libero accesso a tutto il catalogo di TIMvision più pieno accesso a tutti i contenuti di Netflix. Incluso nel prezzo vi è anche il decoder TIMvision Box a costo zero.

L’altra promozione è in partnership con Sky. La tv satellitare garantisce per tutti i clienti il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Coloro che attiveranno questo pacchetto al prezzo di 9,99 euro avranno libero accesso a tutta la galleria di contenuti di Netflix.

Gli amanti di Netflix possono inoltre beneficiare anche della tecnologia VPN per non perdere le migliori serie tv e i migliori film. Ricordiamo che, sfruttata in modo legale, la VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.