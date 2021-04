Nei giorni scorsi è emersa una interessante indiscrezione che riguarda il film del 2019 intitolato Knives Out – Cena con delitto. La pellicola avrà due sequel e Netflix si è assicurata la produzione dei sequel offrendo una cifra spropositata.

Si tratta del più grande investimento mai effettuato da Netflix per un film. Le prime stime parlavano di circa 400 milioni di dollari, ma in queste ore sono emersi maggiori dettagli sulla cifra esatta e sulle clausole dell’accordo.

Secondo un nuovo report di Hollywood Reporter, la cifra esatta dell’accordo è di 469 milioni di dollari per i due film. In particolare, ogni film avrà un budget di circa 40 milioni di dollari, come accaduto per il primo capitolo.

La restante parte servirà ad anticipare tutti i costi che generalmente vengono coperti con gli incassi nei cinema. Tuttavia, se i due titoli arriveranno direttamente in streaming, non ci potranno essere guadagni derivanti dalle sale.

Netflix scommette tutto sui sequel di Knives Out – Cena con delitto

Inoltre, la maggior parte del budget sarà destinata al compenso di Rian Johnson, Ram Bergman e Daniel Craig. I tre dovrebbero percepire circa 100 milioni di dollari a testa per entrambe le produzioni.

Tra le clausole dell’accordo, spicca la libertà creativa lasciata a Rian Johnson sia dal punto di vista stilistico che di sceneggiatura. Il regista/sceneggiatore potrà dare libero sfogo alle proprie idee senza alcun vincolo da parte di Netflix.

Ricordiamo che Knives Out – Cena con delitto è stato scritto e diretto da Rian Johnson e ha come protagonista Daniel Craig. Il film ha riscosso un successo incredibile al botteghino anche per via del cast stellare. La pellicola è costata circa 40 milioni di dollari e ne ha incassati oltre 300 milioni, per questo Netflix ha voluto effettuare un investimento così importante.

Al momento non ci sono informazioni sul rilascio dei Knives Out 2 e 3. Le uniche informazioni disponibili sono che Rian Johnson tornerà come sceneggiatore e regista per entrambe le pellicole. Anche Daniel Craig sarà nuovamente il protagonista ma le storie dei due film saranno ambientate nello stesso universo, ma non saranno sequel diretti del primo. Le riprese di Knives Out 2 inizieranno a fine giugno in Grecia e il casting degli attori dovrebbe avvenire a breve.