Harry e Meghan, produttori "regali", sbarcano su Netflix con una docu-serie

La casa di produzione fondata da Harry e Meghan e denominata Archewell Productions, dà voce alle vittime di guerra che hanno riscontrato, in servizio o per causa di servizio, delle disabilità permanenti. Nasce Heart of Invictus, una docu-serie dedicata agli Invictus Games (una sorta di paralimpiadi) la quale andrà in onda su Netflix.

Harry e Meghan: da duca e duchessa a produttori di docu-serie

“Fin dall’inizio dei primi Invictus Games nel 2014 – ha dichiarato il principe Harry – sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale al mosaico di determinazione, resilienza e risolutezza. La serie offrirà alle comunità di tutto il mondo una finestra sulle storie edificanti e commoventi di questi atleti lungo il percorso verso i Paesi Bassi l’anno prossimo”. “Come prima serie di Archewell Productions con Netflix, in collaborazione con la Invictus Games Foundation, non potrei essere più entusiasta del viaggio che ci aspetta né più orgoglioso della comunità Invictus per essere di continua ispirazione su temi come la guarigione globale, il potenziale umano e il servizio continuo” – ha proseguito il principe.

Heart of Invictus sarà diretto da Orlando von Einsiedel e prodotto da Joanna Natasegara, i quali hanno già lavorato insieme nel 2017 al corto documentario The White Helmets, vincitore ai Premi Oscar 2017 nella categoria miglior cortometraggio documentario. Questi hanno dichiarato: “Siamo molto felici dell’opportunità di Netflix e di poter ‘parlare’ a tutto il mondo di questi talenti straordinari”.

“Il duca e la duchessa del Sussex e il team di Archewell Productions stanno costruendo una lista ambiziosa di progetti che riflette i valori e le cause che stanno loro a cuore – ha annunciato Ted Sarandos, co-amministratore delegato e chief content officer di Netflix. “Dal momento in cui li ho incontrati, è stato chiaro che gli Invictus Games hanno un posto molto speciale nei loro cuori, e non potrei essere più felice che la loro prima serie per Netflix li mostri al mondo in un modo mai visto prima”.

Insomma, oltre alla famiglia, Harry e Meghan hanno un vero e proprio cuore “regale”.