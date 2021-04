Il nuovo volantino Euronics promette sconti al 50% su tantissimi prodotti attualmente disponibili sul mercato, in modo da avvicinare gli utenti all’acquisto della tecnologia generale, a patto che però siano disposti a recarsi personalmente in determinati e specifici punti vendita.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile in esclusiva presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, gli acquisti non risultano essere effettuabili altrove in Italia o comunque sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che decideranno di spendere più di 199 euro, avranno inoltre la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento a partire dalla mensilità di Giugno 2021.

Euronics: tantissime occasioni con le migliori offerte del periodo

Fino al 14 aprile 2021, indipendentemente dalle limitazioni appena descritte, ogni utente si ritrova tra le mani un volantino che promette un buonissimo risparmio, nella maggior parte dei casi per smartphone appartenenti alla fascia intermedia del mercato della telefonia mobile.

In particolare risultano essere presenti i vari Oppo A72, in vendita a 169 euro, ma anche i più costosi galaxy A32 disponibile a 279 euro, per passare poi su Galaxy A52, un prodotto oggi disponibile a 379 euro, o un Galaxy A72 da 499 euro. I top di gamma del periodo sono tutti commercializzati a prezzi relativamente in linea con le aspettative, infatti parliamo di uno Xiaomi Mi 11 da 899 euro, come anche tutte le versioni dei Galaxy S21.