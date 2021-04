Il nuovo volantino di Euronics promette sconti al 50% per tutti, in questo modo sarà davvero facilissimo pensare di poter mettere le mani sugli ultimi prodotti di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere decisamente meno del previsto, o dei listini del periodo.

La campagna promozionale citata nel nostro articolo è da ritenersi valida in esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio euronics Bruno, non risulta essere possibile acquistare sul sito ufficiale o da altre parti. Gli utenti che potranno recarsi personalmente potranno inoltre richiedere, al superamento di una determinata cifra di spesa, la rateizzazione a tasso Zero, con TAN e TAEG allo 0%, e pagamento della prima rata a Giugno 2021.

Euronics: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Indipendentemente dalla localizzazione, fino al 14 aprile 2021 risulta essere possibile scegliere tra svariate tipologie di prodotti, osservando da vicino il segmento degli smartphone scopriamo l’esistenza di Oppo A72 a 169 euro, Samsung Galaxy A32 a 279 euro, Galaxy A52 a 379 euro, Galaxy A72 a 499 euro, Galaxy A12 a 199 euro, Xiaomi Mi 11 a 899 euro e tutti i più nuovi ed interessanti modelli di Samsung Galaxy S21.

Nelle oltre 29 pagine del volantino Euronics, inoltre, sarà possibile pensare di mettere le mani su alcuni dei prodotti più interessanti legati a svariati ambiti, siano essi elettrodomestici, televisori, notebook o tantissimo altro ancora.

Non potendo riassumere il tutto in un unico articolo, raccomandiamo la visione delle pagine sottostanti.