Convergere in direzione di un’usabilità wireless per Android Auto rappresenta il sogno di molti. Alcuni utenti della piattaforma hanno definitivamente abbandonato l’uso del cavo USB scoprendo anche una moltitudine di funzioni aggiornate. Queste e quelle che seguiranno sono fruibili da molti in modalità senza fili per un’esperienza di utilizzo che va ben al di là del cavetto che tutti quanto abbiamo usato e continuiamo ad usare.

Ma, come anzidetto, non tutte le auto e gli smartphone sono compatibili con questa nuova frontiera dell’usabilità Android Auto Wireless. Quelli che seguono sono gli elenchi dei device sicuramente compatibili con il sistema di BigG in modalità sena fili. Scopriamoli subito.

Android Auto Wireless solo per queste auto e questi telefoni

Non è un mistero che tanti utenti stiano già utilizzando il modello wireless della piattaforma infotainment migliore al mondo. Sappiamo che molti costruttori di veicoli e smartphone si sono convertiti al nuovo tipo di utilizzo. Questi sono sicuramente idonei:

Auto e stereo

Alfa Romeo Giulietta Alpine iLX-702D

Alpine iLX-702D

Citroen C3

Ford Transit Custom (Sync 3)

Hyundai i10

Hyundai i20 2021

Hyundai Tucson 2020

Mazda3 2016-2019

Mercedes Classe A (W176)

Opel Mokka X (Intellilink Navi 900)

Peugeot 3008

Pioneer avh Z7100dab

Seat Ibiza FR 2018

Toyota RAV4 My19

Volkswagen Golf 7

Volkswagen T Roc (MIB 2)

Smartphone Android compatibili