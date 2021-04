Era il lontano 2005 quando Yahoo Answers prendeva vita riscuotendo, giorno dopo giorno e anno dopo anno, quanto più successo. Noto soprattutto per l’ilarità che distingue buona parte dei quesiti e delle risposte scambiate tra gli iscritti, il portale sembra essere arrivato al capolinea. Il 4 maggio Answers chiuderà infatti in maniera definitiva il suo servizio dopo ben 16 anni di attività.

Addio a Yahoo Answers: il servizio sarà definitivamente interrotto il 4 maggio 2021!

Il motivo sostanziale per il quale Yahoo ha recentemente comunicato la sua scelta di interrompere definitivamente il noto servizio dedicato allo scambio di domande e risposte tra gli utenti sembra essere lo scarso utilizzo della piattaforma da parte degli iscritti e soprattutto la bassa qualità dei contenuti degli ultimi tempi.

In effetti, il successo inizialmente ottenuto da Yahoo Answers e mantenuto per un lungo periodo è andato scemando a favore di servizi attualmente più utilizzati come i Social e i principali motori di ricerca. Yahoo ha quindi optato per la chiusura dichiarando la volontà di prestare attenzione ad altri servizi capaci di garantire una migliore qualità.

A partire dal 20 aprile, dunque, gli utenti soliti utilizzare il servizio non avranno la possibilità di porre domande o rispondere ai quesiti già presenti. Dal 4 maggio, poi, il portale sarà definitivamente chiuso. Yahoo permetterà comunque di scaricare e salvare la propria attività sul portale ottenendo così una copia dei propri contenuti condivisi ma sarà necessario effettuare la procedura soltanto fino al 30 giugno. In seguito quanto presente su Answers sarà eliminato e di conseguenza l’accesso sarà reso impossibile.