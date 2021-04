I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione numerose offerte disponibili a costi particolarmente ridotti tramite le quali è comunque possibile non rinunciare a delle quantità abbastanza alte di minuti, SMS e, soprattutto, di Giga di traffico dati per la navigazione. Il gestore tramite le sue offerte operator attack propone, ad esempio, fino a 50 GB di traffico dati al mese a meno di 7,00 euro.

WindTre: ecco le offerte da attivare per ricevere 50 GB al mese!

Le offerte operator attack WindTre sono riservate ai clienti che intendono mantenere invariato il loro numero e quindi procedere con la portabilità dal precedente operatore. I clienti in questione possono attivare delle tariffe appositamente proposte da WindTre in relazione al gestore da cui effettuano il trasferimento del numero.

I clienti che da Iliad passano a WindTre hanno infatti la possibilità di attivare la nuova offerta GO 50 Fire + Digital Limited Edition che, a soli 6,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

La tariffa include nel prezzo anche i seguenti servizi extra:

la navigazione hotspot

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

L’attivazione può essere effettuata online. I nuovi clienti possono accedere al sito ufficiale, richiedere il cambio operatore indicando il gestore di provenienza e portare a termine l’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita da WindTre tramite corriere.

Non sarà necessario sostenere spese iniziali, fatta eccezione per il primo rinnovo anticipato e per la spesa fondamentale per l’acquisto della SIM WindTre.