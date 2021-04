WindTre si candida ad essere protagonista assoluta nel corso della stagione primaverile. Il gestore arancione ha deciso di rilanciare la sua sfida a Iliad e alle sue tariffe low cost, proponendo un’alternativa per tutti gli utenti in cerca di nuovo gestore e di nuova ricaricabile. Una delle tariffe più vantaggiose del momento è la WindTre Star+.

WindTre e l’alternativa a Iliad: soglie no limits a costi da vero ribasso

I clienti che andranno ad attivare la WindTre Star+ avranno a loro disposizione una tariffa molto competitiva, paragonabile se non superiore alla nuova Flash 100 di casa Iliad. Al netto delle stesse soglie di consumo di Iliad, gli abbonati di WindTre avranno un costo di rinnovo inferiore.

Nel particolare, tutti i clienti di WindTre riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di 7,99 euro con l’aggiunta di 10 euro una tantum per il rilascio di una scheda SIM.

Gli abbonati di WindTre dovranno ovviamente rispettare una serie di condizioni per la sottoscrizione della ricaricabile. Di base, sarà fondamentale effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Allo stato attuale, infatti, solo i clienti di TIM, Iliad o Vodafone potranno accedere a questa vantaggiosa iniziativa.

Per scegliere la Star+ sarà poi necessario recarsi in un negozio ufficiale di WindTre sul territorio nazionale. Il gestore non garantisce la disponibilità di questa tariffa attraverso le pagine web del suo sito ufficiale.