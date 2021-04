L’operatore WindTre, anche per la settimana che segue le festività paquali, ha deciso di proseguire con la propria iniziativa WinDay, che mette a disposizione tantissimi premi ogni giorno.

Per chi ancora non la conoscesse si tratta di un’iniziativa rivolta a tutti i clienti dell’operatore, con giochi, risposte multiple e tantissimi premi disponibili. Scopriamo quelli fino all’11 aprile 2021.

WinDay di WindTre: ecco i premi fino all’11 aprile 2021

Per il giorno di lunedì dell’Angelo, il regalo proposto da WindTre nell’ambito della propria iniziativa WinDay consiste in uno sconto Geox. La scontistica odierna ha un valore di 25 euro ed è valida per acquisti effettuati sul sito ufficiale di Geox, a fronte di una spesa minima di 80 euro

Oggi, mercoledì 7 Aprile 2021, sarà la volta del tradizionale appuntamento con il concorso a premi che avvalendosi della meccanica Instant Win, assegnerà 3 premi consistenti in una bici elettrica Atala E-MTB B-Cross 29” ciascuno. I clienti che avranno partecipato senza vincere potranno comunque richiedere il premio di consolazione. Giovedì 8 Aprile 2021 verranno invece riproposti i due noti concorsi Giga Quiz e WinQuiz, disponibili all’interno dell’apposita sezione dedicata dell’app ufficiale WindTre, dalle ore 08:00 alle 23:59.

Il primo, WinQuiz, sarà aperto gratuitamente a tutti i clienti iscritti a WinDay. Metterà in palio fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura, aggiudicabili rispondendo correttamente ai nove differenti interrogativi a risposta multipla proposti da WindTre, entro un tempo limite di pochi secondi per domanda. L’iniziativa in versione Speciale Domenica, verrà riproposta anche Domenica 11 Aprile 2021, ma con montepremi ridotto a 2000 euro. Il 1° classificato si aggiudicherà anche uno smartphone Samsung Galaxy S21 5G 128GB.

Venerdì 9 Aprile 2021, ma in generale ogni altro giorno della settimana, il brand unico WindTre consente di acquistare prodotti di diverso genere a prezzo scontato rispetto a quello di listino e con spedizione gratuita, al proprio e-commerce. Durante il weekend intercorrente tra il 9 e l’11 Aprile 2021, si potrà godere dell’intrattenimento offerto dall’iniziativa denominata “WinCinema in streaming a casa tua”, che propone ai clienti iscritti a WinDay un film gratuito in streaming ogni settimana, selezionabile da una selezione di film a noleggio disponibili su CHILI.