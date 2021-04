Anche questa settimana, come le scorse, l’operatore WindTre ha dato il via al proprio concorso WinDay, dedicato a tutti i propri clienti. Con questa iniziativa è possibile vincere premi.

Giovedì 8 Aprile 2021, e per tutti i restanti Giovedì di questo mese, nell’ambito del concorso Win Giga Quiz di WinDay sarà anche possibile aggiudicarsi lo smartphone Samsung Galaxy S21 5G 128GB, messo in palio da WindTre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: con WinDay mette in palio un Samsung Galaxy S21

Win Giga Quiz costituisce un’iniziativa a premi rientrante nel programma di fidelizzazione denominato WinDay, con cui l’operatore arancione ogni settimana mette a disposizione dei propri clienti iscritti diversi sconti e premi. Nel dettaglio, si tratta di un quiz accessibile ai soli clienti possessori di SIM ricaricabile che abbiano attivato preventivamente l’opzione denominata 100 GIGA FAST al costo di 99 centesimi di euro una tantum.

In dettaglio, per quanto riguarda i già clienti WINDTRE ed ex brand Wind nella descrizione di 100 Giga Fast presente su WinDay viene indicato che i 100 Giga dell’opzione aggiuntiva sono da utilizzarsi in 2 giorni, anche se in alcune parti si parla invece di 1 giorno di validità. Secondo alcune testimonianze chi ha attivato l’opzione 100 Giga Fast ha la scadenza fissata alle 23:59 del giorno successivo.

Dunque il primo classificato al Giga Quiz di ciascuna delle sessioni del Giovedì, a partire da questa dell’8 Aprile 2021, il cliente potrà vincere l’opzione WinDay 1000GB e il Samsung Galaxy S21 5G 128GB. Si specifica comunque che in ogni sessione vengono premiati i primi 2000 partecipanti che rispondono correttamente a tutte le domande poste nel minor tempo totale di gioco. Che dire, non ci resta che attendere giovedì per metterci a giocare!.