VeryMobile: aderisci alle nuove promo e avrai in regalo 2 SIM gratis

VeryMobile ci tiene particolarmente a sorprendere i suoi clienti con nuove generose promozioni. E così lancia per la prima volta l’iniziativa Very Sorpresa, che regala 2 SIM a tutti coloro che completano l’attivazione di una delle promo.

VeryMobile: 2 SIM in regalo per tutti?

Va specificato che non tutti otterranno la promo, difatti solo alcuni tra coloro che attivano online una promozione VeryMobile avranno la fortuna di tenere in mano le due SIM gratuite (oltre alla SIM di base).

La lettera scritta da VeryMobile e destinata ai suoi clienti dice: “Ti abbiamo dato 2 SIM in più, usale tu o regalale a chi vuoi per ricevere 5 euro a testa di ricarica omaggio”

Le promozioni proposte

Tra le promo proposte troviamo:

Le dedicate alle nuove numerazioni

Con Very 4,99 che offre minuti e SMS illimitati verso tutti e 30 Giga di internet in 4G a 4,99 euro ogni mese. Oppure VeryMobile 7,99, che offre 100 Giga di traffico internet con minuti e SMS sempre illimitati a 7,99€ mensili.

Le compatibili con Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, Lyca Mobile, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile ed altri operatori virtuali:

Con Very 4,99, e Very 6,99 che prevede un bundle di 100GB di internet con minuti e SMS illimitati a 6,99 euro ogni mese.

Le disponibili in portabilità da Spusu, ho.mobile, Kena Mobile, TIM, Vodafone e WINDTRE.

Qui vi sono Very 11,99, che offre 30GB di internet, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti a 11,99€ al mese, e Very 13,99 la quale propone 100GB di internet in 4G con minuti e SMS illimitati al costo mensile di 13,99€.

Costi ed altro

Ognuna di queste promozioni VeryMobile ha all’inizio un contributo di 5 euro, dopodiché la spedizione è completamente gratuita.