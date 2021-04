Durante l’evento tenuto lo scorso mese, OnePlus ha presentato al mondo la nuova famiglia di flagship. Il produttore cinese ha ufficializzato i tanto attesi OnePlus 9 e 9 Pro che sono stati accolti con entusiasmo dagli utenti.



Insieme ai due “fratelli maggiori” è arrivato anche un terzo device denominato OnePlus 9R. Questo device si configura come una versione leggermente depotenziata ma in grado di assicurare l’esperienza utente completa che contraddistingue il brand.

Tuttavia, OnePlus 9R è stato presentato come esclusiva per il mercato Indiano. Ciò significa che non è stato commercializzato al di fuori della regione e non sono stati confermati piani futuri, almeno fino ad ora.

OnePlus 9R arriverà presto in Cina



Stando alle indiscrezioni rilasciate da Digital Chat Station, sembra che OnePlus 9R potrebbe presto debuttare in Cina. Una situazione del genere lascia pensare che il device potrebbe superare i confini del mercato Asiatico e arrivare anche in Europa e nel resto del mondo.

Una particolarità indicata dal leaker è che la versione Cinese di OnePlus 9R sarà addirittura più economica di quella che ha debuttato in India. Si parla di circa 450 dollari contro i 544 dollari al lancio. I colori disponibili nella prima fase delle vendite saranno Carbon Black e Lake Blue.

Ricordiamo che il device è caratterizzato da un display AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Il SoC Qualcomm Snapdragon 870 è accompagnato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 megapixel, una lente ultrawide da 16mp, una macro da 5mp e un sensore di profondità da 2mp.