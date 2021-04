Nelle scorse ore, Google ha dato il via all’aggiornamento di Android 11 relativo al mese di aprile 2021 per i device della famiglia Pixel. Come si può leggere nel changelog, le novità sono parecchie per tutti i device interessati dall’update, ma BigG ha dedicato particolare attenzione ai Pixel 4a e Pixel 5.

Il nuovo update rilasciato da Mountain View include, su quasi tutti i device, nuovi fix che ottimizzano la stabilità del sistema e vanno a risolvere alcuni bug di sistema. Inoltre, è stato risolto un problema che si verificava con alcune connessioni VPN.

Tuttavia, Google si è concentrata nello specifico su Pixel 4a e Pixel 5 con ottimizazioni dedicate. In particolare, a Mountain View hanno introdotto miglioramenti alla fotocamera soprattutto con app di terze parti.

Pixel 5 e Pixel 4a migliorano sensibilmente nel gaming

Ma l’ottimizzazione più importante riguardala gestione del gaming sui due smartphone. L’update infatti va a migliorare le performance della GPU per alcune app che la utilizzano intensamente proprio come i giochi.

Alcuni utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento hanno confermato che Pixel 4a e Pixel 5 si comportano decisamente meglio rispetto alla precedente versione di sistema. Il confronto è visibile soprattutto con i valori dei test benchmark che hanno subito un sensibile incremento.

I nuovi valori registrano punteggi dal 30 al 50% più alti. Il Pixel 5 di un utente Twitter ha totalizzato un punteggio di 3286 punti sul test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme. Sulla stessa piattaforma, prima dell’update raggiungeva a stento i 2278 punti.

Di seguito è possibile trovare tutti i device che lo stanno ricevendo e le relative versioni di Build dopo l’aggiornamento: