Come ormai ben sappiamo, i dati di oltre mezzo miliardo di account Facebook sono stati rubati e resi pubblici. Questi dati sono stati pubblicati online gratuitamente e comprendono informazioni come l’indirizzo mail, il numero di telefono e tutta l’anagrafica, sempre se è stata inserita da voi negli anni. Siete curiosi di scoprire se il vostro account è stato attaccato? Scoprirlo è semplice.

Il numero degli account registrati in Italia che sono stati attaccati sono più di 35 milioni. Secondo un recente sondaggio, un italiano su due ha un account su Facebook quindi si può supporre che praticamente tutti gli account nostrani sono stati colpiti, più o meno.

Per scoprirlo esiste un sito in particolare chiamato Have i been pwned. Inserendo la propria email, e niente altro, il sito ti dirà se propria quest’ultima è stata protagonista di attacchi hacker a diversi siti. Il sito è affidabile in quanto riesce a scoprirlo andando semplicemente ad analizzare i dati resi pubblici.

Facebook: come scoprire se si è stati hackerati

Diversi siti in precedenza hanno suggerito questo sito, ma potreste aver controllato per nulla. Solo nelle scorse ore la piattaforma ha aggiornati i dati con l’attacco a Facebook. Al momento, per esempio, mancano ancora circa 40 milioni di mail da controllare. In sostanza, se vi viene detto che il vostro account Facebook è stato attaccato e ormai certo mentre se non vi viene fuori niente, meglio ricontrollare tra qualche ora.

Personalmente la mia mail risulta essere dentro la mole di dati e questo indica che il mio account Facebook è stato attaccato. Ricordiamo che sono i dati raccolti in un attacco del 2019 e non si tratta di qualcosa successo di recente, se non la pubblicazione su un forum.