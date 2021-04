L’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare e raddoppiare la sua iniziativa denominata “Very Sorpresa“. Da qualche giorno infatti permette infatti ad alcuni clienti che ordinano una nuova SIM online, di riceverne in omaggio addirittura altre due extra che potranno essere regalate o tenute per sé.

Vi ricordo che Very è uno degli operatori virtuali più attivi sul mercato del nostro Paese e propone delle offerte sempre molto interessanti. Scopriamo i dettagli.

Very Mobile regala 2 SIM ai nuovi clienti

L’iniziativa Very Sorpresa, è attiva già da qualche mese, ma negli ultimi tempi ha iniziato a raddoppiare le SIM spedite come omaggio. Ai nuovi clienti che acquisteranno una SIM online, saranno quindi recapitate a casa ulteriori due SIM con una lettera che presenta l’iniziativa.

Le due SIM extra ricevute potranno infatti essere cedute ad amici o parenti invitandoli ad attivare un’offerta Very Mobile tramite la promozione Porta un Amico. Quest’ultima vi permette di ricevere fino a 50 euro di ricarica omaggio, portando in Very 10 amici. Per la precisione, ogni persona che attiverà una SIM Very con il proprio Codice Amico riceverà 5 euro di ricarica omaggio. L’invitante potrà ricevere appunto 50 euro con 10 persone invitate.

Il meccanismo per generare questo codice è davvero molto semplice. Basterà infatti andare nella sezione dell’app Very “Porta un amico in Very” e da lì condividere con l’amico il proprio codice invito. L’iniziativa è compatibile con qualsiasi promo disponibile a catalogo, disponibili a partire da 4.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.