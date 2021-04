L’attesa per la quinta stagione de La casa di carta è altissima per gli appassionati della serie tv Netflix. I fan di mezzo mondo si chiedono in queste settimane quando è prevista l’uscita dei nuovi episodi, quelli che chiuderanno definitivamente il ciclo narrativo.

La casa di carta, l’uscita ora è probabile per Settembre

Sino allo scorso inverno, la data probabile per l’uscita de La casa di carta era proprio Aprile 2021. Le indiscrezioni davano quasi per certo il rilascio degli episodi della quinta stagione, ad un anno esatto dall’uscita della precedente stagione. Tuttavia, i rumors sono stati smentiti.

La casa di carta non uscirà in questo mese di Aprile. Anche a causa delle restrizioni causate dal Covid, le riprese hanno subito dei ritardi, con uno slittamento dei tempi anche per le fasi di post produzione.

Per scoprire quale sarà il destino del Professore, di Tokyo e degli altri protagonisti sarà quindi necessario attendere ancora qualche mese. Sulle pagine ufficiali di Netflix è stata pubblicata solo una locandina che parla di un’uscita della quinta stagione nel 2021. E’ quindi sicuro che i nuovi episodi saranno disponibili entro la fine dell’anno.

A conti fatti, il periodo attualmente più probabile per l’uscita de La casa di carta è Settembre 2021. Possibile che Netflix punti proprio sulla serie tv spagnola per promuovere il suo palinsesto autunnale.

Altre produzioni di Netflix sono in arrivo prima de La casa di Carta. Nel prossimo mese di Maggio, ad esempio, saranno disponibili gli altrettanto attesi episodi della quinta stagione di Lucifer.