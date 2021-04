L’offerta commerciale di Iliad nel corso di questi primi mesi del 2021 è in costante aggiornamento. Gli utenti, da inizio anno, hanno potuto beneficiare non di una ma bensì di due nuove tariffe: dopo la Giga 70, gli abbonati che attivano una nuova SIM ora possono attivare la Flash 100.

La promozione Flash 100 è attualmente la migliore tariffa del momento con chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati, 100 Giga (anche con 5G incluso) al costo di 9,99 euro.

Iliad, le nuove tariffe di Aprile con due alternative per tutti

Oltre alla Flash 100, però, tutti gli abbonati che desiderano attivare una nuova rete con Iliad hanno a disposizione due alternative, attraverso le pagine del sito ufficiale. Il provider infatti garantisce ancora la presenza delle ricaricabili storiche, Giga 50 e Giga 40.

La Giga 50 si conferma la promozione di Iliad con costo mensile pari a 7,99 euro. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate e SMS infinti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 50 Giga per la navigazione di rete. Inclusi nel prezzo ci saranno anche 5 Giga da utilizzare con tecnologia roaming per i viaggi nei paesi UE.

Utilizzando le pagine del sito internet di Iliad, gli utenti potranno accedere anche alla Giga 40. Questa tariffa presenta ancora una volta un costo di rinnovo mensile pari a 6,99 euro. Il consumi della tariffa, anche in questo caso, sono confermati rispetto al recente passato. I clienti quindi avranno un ticket che prevede chiamate e SMS illimitati verso tutti con 40 Giga per navigare in internet.