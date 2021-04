Il periodo delle feste è alle porte, ma la morsa del lockdown non cede a causa del costante aumento dei contagi. Il recente dpcm non prevede aperture, anzi nuove restrizioni. Quindi meglio mettersi il cuore in pace e organizzare tutto affinché in famiglia regnino divertimento e relax. Niente panico quindi perché grazie ai consigli di Tecnoandroid con le migliori app per Android il divertimento è assicurato. Tutta la famiglia potrà passare del tempo con spensieratezza.

Ecco le migliori app per Android che faranno divertire tutti anche se chiusi in casa

È vero che non mancheranno passeggiate corte e brevi attività all’aperto, ma come passare il tempo dopo un pranzo o una cena importante? Niente paura grazie a queste migliori app per Android non mancherà lo spasso. Saranno vere e proprie compagne per passare il tempo serenamente.

GuessUp – Indovina le Sciarade e le Parole. Questo simpatico gioco regalerà un sacco di risate a tutta la famiglia. Un’app gratuita attraverso la quale tutti i partecipanti dovranno indovinare i migliori sciarade, gli enigmi e altrettante parole. Una volta scelta la categoria l’unica cosa da fare è divertirsi. Ci sarà anche da mimare film, serie TV, in altre occasioni si dovrà cantare. L’applicazione per Android è disponibile su Play Store si può scaricare a questo link. eTABU. Non poteva mancare un classico dei giochi di gruppo. Non solo è possibile divertirsi con i propri amici, ma per chi vive solo c’è anche la possibilità di collegarsi online. Questo gioco di società disponibile ora su Android, è tra i più famosi. Ogni componente delle due squadre deve indovinare le parole chiave presentate dai loro compagni. Tuttavia per aiutarli non potranno usare gesti e parole proibite. Il gioco è gratuito e si può scaricare a questo link.

Ovviamente queste feste saranno caratterizzate da pranzi e cene succulenti. Perché non provare a cucinare insieme come famiglia? Potrebbero essere di aiuto queste migliori app di cucina per Android in grado di trasformare tutti in abili cuochi ai fornelli.