Brutte notizie per gli utenti che aspettavano il debutto della nuova generazione di iPhone SE quest’anno. Sembra che Apple abbia deciso di saltare il lancio nel 2021 e iniziare a pensare direttamente al 2022.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma sembra che il nuovo iPhone SE 2022 sarà una evoluzione della generazione precedente, privo di grandi cambiamenti. Stando alle dichiarazioni di Ross Young, fondatore e capo analista di DisplaySearch, il device Apple sarà caratterizzato da un display LCD da 4.7 pollici.

Il display e la diagonale dovrebbero rimanere invariati rispetto a quanto visto fino ad ora. L’unico cambiamento di rilievo potrebbe essere il supporto alle reti 5G. In particolare, il modem integrato nel device Apple supporterà le frequenze sub-6 Ghz, migliorando così la connettività.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021