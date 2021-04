Cyberpunk 2077 è un titolo in continua evoluzione. Dopo un avvio non proprio memorabile, gli sviluppatori di CD Projekt RED stanno lavorando sodo per migliorare il gioco e l’esperienza completa a Night City.

I piani per Cyberpunk 2077 sono estremamente ampi e per questo la software house sta lavorando a ben 13 DLC da rilasciare nel corso dei prossimi mesi. I contenuti aggiuntivi sono ideati per ampliare le possibilità del titolo e la personalizzazione dei personaggi.

Siamo certi che alcune di queste espansioni introdurranno anche nuove storie da seguire e nuove missioni da affrontare. Inoltre, i giocatori saranno quindi felici di scoprire che la maggior parte dei DLC sarà rilasciata in forma gratuita. In totale sono previste 13 espansioni previste ma solo 3 saranno a pagamento.

Cyberpunk 2077 riceverà tantissimi DLC

Al momento non è chiaro quando CD Projekt RED metterà online i DLC ne tanto meno quali saranno i contenuti aggiuntivi. Al momento, gli unici dettagli noti sono i possibili nomi dei 10 DLC gratuiti e i prezzi di quelli a pagamento:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Unamed (Nome Sconosciuto)

DLC 1 – 9.99 dollari

DLC 2 – 9.99 dollari

DLC 3 – 14.99 dollari

Queste informazioni sono emerse grazie ad alcuni utenti Reddit che hanno analizzato la pagina del gioco su Epic Games Store. Inoltre, la piattaforma ha ampliato lo spazio a disposizione e ha realizzato nuove aree, al momento non visibili, per ospitare le copertine e le descrizioni dei DLC.

Non resta che attendere maggiori dettagli che sicuramente arriveranno nel corso delle prossime settimane.