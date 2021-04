Iliad: tornano le offerte migliori, solo 7,99 euro al mese per sempre

Non ci sono dubbi sul fatto che Iliad stia dominando il mondo della telefonia mobile soprattutto durante l’ultimo anno. Al suo arrivo in molti erano scettici e credevano si sarebbe poi trattato di una nuova meteora proprio come hai visto in passato con gestori di cui ad oggi si fatica anche solo a ricordare il nome.

Alla fine così non è stato e Iliad è riuscita a prendersi il posto che gli spetta. Ad oggi con oltre 7 milioni di utenti, il colosso proveniente dalla Francia sta provando a prendersi il terzo posto appartenente a Wind Tre. Tutto ciò almeno per il momento sembra improbabile vista la grande distanza, ma calcolando il numero di utenti acquisiti soprattutto nell’ultimo anno, il traguardo non pare per nulla impossibile. Nel frattempo, dopo aver accantonato almeno per il momento la promo migliore, ovvero la Flash 100, Iliad avrebbe riproposto le sue soluzioni più gettonate.

Iliad: sul sito ufficiale sono ancora disponibili le migliori offerte di sempre, ecco i dettagli

Tutti gli utenti che si rammaricano per aver perso il treno che portava alla Flash 100, soluzione con 100 giga in 5G, possono rifarsi. Infatti la celebre Giga 50 è ancora disponibile sul sito ufficiale con tutti i suoi contenuti.

Stiamo parlando solo di una delle offerte di Iliad, la quale risulta la più sottoscritta soprattutto negli ultimi due anni. Al suo interno sono presenti minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga di connessione dati in 4G ogni mese. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € al mese per sempre.