Iliad: ultimo giorno per sottoscrivere la Flash 100 a 9,99 euro con 5G in regalo

Gli utenti che stanno valutando di sottoscrivere una delle offerte di Iliad possono ritrovarsi nel loro giorno fortunato. Infatti il gestore ancora per qualche ora avrà disponibile l’offerta dell’anno, quella che già da diverso tempo è motivo di grande fermento.

Stiamo parlando della Flash 100, l’offerta che anche nelle pubblicità è diventata ormai oggetto di grande desiderio per tutti. Questa incarna in pieno lo spirito di Iliad, il quale è fatto di convenienza ma soprattutto di qualità e quantità. Le offerte del gestore sono sempre state le migliori secondo questi criteri, mettendo a nudo tutti i difetti della concorrenza che infatti arranca da quando Iliad è arrivato in Italia. Ora ci sono ancora alcune ore di tempo per sottoscrivere quella che sarà una delle promo più rimpiante nel momento in cui non dovesse essere sottoscritta.

Iliad: ci sono 100 giga ad un prezzo incredibile ma solo per poche ore, ecco tutti i dettagli

Tutti coloro che stanno cercando un nuovo gestore per avere il massimo dalla telefonia mobile italiana, potrebbero rifarsi in questo momento a Iliad. L’azienda telefonica sta infatti riuscendo a tirare fuori dal cilindro sorprese sempre più invitanti, come ad esempio l’ultima Flash 100.

Questa soluzione che è motivo peraltro di grande attenzione da parte di tutti coloro che vogliono cambiare gestore, sarà disponibile fino alla mezzanotte di questa giornata. Al suo interno gli utenti possono trovare minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori oltre a 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese. Il 5G viene offerto gratis da Iliad, che offre l’intera promo a 9,99 € al mese per sempre.